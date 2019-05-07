ستولتنبيرغ: آمل بإيجاد حل بشأن "إس-400" يجنب تركيا العقوبات الأميركية

أعرب الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​"، ينس ستولتنبيرغ، عن أمله في "إيجاد حلّ بشأن شراء ​تركيا​ منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، يجنب أنقرة ​العقوبات الأميركية​".

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