أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، أنّ "بعضًا ممّن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية الّتي دعا إليها ضدّ الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء وباءت بالفشل، "لم يفوا بوعودهم، وهذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك قريبًا".
ولفت في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "من الواضح اليوم أنّ هناك استياءً واسعًا، والقوات المسلّحة ليست في منأى منه"، مبيّنًا "أنّني متفائل كثيرًا لأنّنا قريبون جدًّا من تحقيق التغيير في فنزويلا".
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو: لم يف البعض بوعودهم خلال الإنتفاضة العسكرية وقريبون من تحقيق التغيير بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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