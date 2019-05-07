غوايدو: لم يف البعض بوعودهم خلال الإنتفاضة العسكرية وقريبون من تحقيق التغيير بفنزويلا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، أنّ "بعضًا ممّن أعلنوا استعدادهم للانضمام إلى الانتفاضة العسكرية الّتي دعا إليها ضدّ الرئيس ​نيكولاس مادورو​ الثلاثاء وباءت بالفشل، "لم يفوا بوعودهم، وهذا لا يعني أنّهم لن يفعلوا ذلك قريبًا".

ولفت في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "من الواضح اليوم أنّ هناك استياءً واسعًا، والقوات المسلّحة ليست في منأى منه"، مبيّنًا "أنّني متفائل كثيرًا لأنّنا قريبون جدًّا من تحقيق التغيير في ​فنزويلا​".