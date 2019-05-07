مستشار قائد الثورة: ايران لن تبادر الى اغلاق مضيق هرمز

أكد مستشار قائد ​الثورة الاسلامية​ للصناعات العسكرية ودعم ​القوات المسلحة​ العميد ​حسين دهقان​ أن "​إيران​ لن تبادر الى اغلاق ​مضيق هرمز​، ولن تسمح بسلب سيادتها على هذا المضيق"، مشيرًا إلى أن "أعداء ​ايران​ يعلمون تمامًا أنه قد يتمكن أحدهم من اطلاق الصاروخ الاول لكن اطلاق ​الصواريخ​ لن ينحصر بمنطقة جغرافية محددة".

ولفت دهقان الى أن "الظروف العامة في المنطقة هي أن الأميركيين والاسرائيليين والسعوديين يحاولون رسم أجواء المنطقة على أنها على شفار أزمة حقيقية".

وبشأن تلقي ايران رسالة رسمية من ​الادارة الاميركية​ بعدم الاعتداء العسكري على ايران، أوضح دهقان أن "لا ضرورة لهكذا رسالة، فنحن لا ننتظر أية رسالة من الطرف الاميركي و ليس لدينا رغبة بهكذا رسالة. نحن على يقين وفق الادلة والقرائن أن الاميركيين لا يرغبون و غير قادرين على القيام بتحرك عسكري ضدنا، وعدم رغبتهم ناتجة عن عدم قدرتهم على جر المنطقة الى التوتر او القيام بعمل عسكري ضدنا"، كاشفًا أن في اعتقاده أن "المنطقة غير قادرة على تحمل ازمة شاملة وان الاميركيين ليسوا قادرين على ايجاد ظروف مقنعة للرأي العام العالمي لتحشيد الامكانات والقيام بعمل عسكري ضد ايران".