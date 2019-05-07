سلطات السعودية: إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط مسؤولية جماعية دولية

أكّد عضو وفد ​السعودية​ المشارك في أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 (قضايا إقليمية محددة وتنفيذ قرار ​الشرق الأوسط​ لعام 1995)، ب​الأمم المتحدة​، الأمير سعود بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، أنّ "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، يعدّ من أهمّ أهداف وغايات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنّ استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل".

وبيّن في كلمته أمام اللجنة، أنّ "السعودية تؤكّد أنّ المُقَرَّر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءًا لا يتجزأ من مخرجات القرارات الّتي أدّت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، ويعدّ ساريًا لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه".

ولفت إلى أنّ "السعودية تعرب عن قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية العضو في المعاهدة بوضع إطار زمني محدّد لتنفيذ هذا المقرّر الذّي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط". وأوضح أنّ "السعودية تؤكّد أنّ إنشاء هذه المنطقة في منطقة الشرق الأوسط هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي".