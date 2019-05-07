ولي العهد السعودية بحث مع وزير خارجية أميركا بالعلاقات الثنائية وآخر المستجدات

تلقّى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.
وجرى خلاله، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.
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