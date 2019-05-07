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ولي العهد السعودية بحث مع وزير خارجية أميركا بالعلاقات الثنائية وآخر المستجدات

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تلقّى ولي العهد السعودي الأمير ​ بن عبدالعزيز​، اتصالًا هاتفيًّا، من وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​.

وجرى خلاله، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

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