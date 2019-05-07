ولي العهد السعودية بحث مع وزير خارجية أميركا بالعلاقات الثنائية وآخر المستجدات

تلقّى ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، اتصالًا هاتفيًّا، من وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​.

وجرى خلاله، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.