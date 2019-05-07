السراج يبدأ غدا جولة أوروبية يلتقي خلالها ماكرون وميركل وكونتي

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، أنّ "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يبدأ جولة على العواصم الأوروبية الرئيسية".
وأوضحت في بيان، أنّ "السراج يلتقي على التوالي رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي صباح الثلثاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين مساء الثلثاء، من ثمّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في باريس". وبيّنت أنّ "من المقرّر أيضاً أن يزور السراج بريطانيا خلال جولته".
وقدّ أدّت المواجهات والضربات في العاصمة الليبية طرابلس، منذ 4 نيسان الماضي، إلى مقتل 432 شخصًا على الأقل، وإصابة 2029 ونزوح 55 ألفا، بحسب الأمم المتحدة الّتي دعت أكثر من مرّة إلى وقف الأعمال القتالية.
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