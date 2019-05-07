السراج يبدأ غدا جولة أوروبية يلتقي خلالها ماكرون وميركل وكونتي

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، أنّ "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​ يبدأ جولة على العواصم الأوروبية الرئيسية".

وأوضحت في بيان، أنّ "السراج يلتقي على التوالي رئيس الحكومة الإيطالية ​جوزيبي كونتي​ صباح الثلثاء، المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في ​برلين​ مساء الثلثاء، من ثمّ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الأربعاء في ​باريس​". وبيّنت أنّ "من المقرّر أيضاً أن يزور السراج ​بريطانيا​ خلال جولته".

وقدّ أدّت المواجهات والضربات في العاصمة الليبية طرابلس، منذ 4 نيسان الماضي، إلى مقتل 432 شخصًا على الأقل، وإصابة 2029 ونزوح 55 ألفا، بحسب الأمم المتحدة الّتي دعت أكثر من مرّة إلى وقف الأعمال القتالية.