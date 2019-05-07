وزير بحريني: الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للبحرين

أكّد وزير شؤون مجلس الوزراء البحريريني، أنّ "الاتصال الّذي جرى بين رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، لا يمثّل الموقف الرسمي للبحرين، ولا يؤثّر على التزامها مع شقيقاتها ​السعودية​ و​الإمارات​ ومصر حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014 وما تبعها من مطالب عادلة".

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