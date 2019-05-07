النشرة: انصار النائب اسامة سعد يقطعون الطريق الرئيسي في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان انصار التنظيم الشعبي الناصري قاموا بإقفال الطريق الرئيسي في صيدا عند مستديرة "الياس اليا" بالسيارات احتجاجا على منع القوى الامنية النائب اسامة سعد من دخول مخفر صيدا، حيث كان يتضامن مع موظفي مستشفى صيدا الحكومي.
وكان انصار التنظيم الشعبي الناصري قد احتشدوا امام مركز معروف سعد الثقافي وانطلقوا في مسيرة سيارة جابت شوارع المدينة وصولا الى مستديرة اليا.
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