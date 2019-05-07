النشرة: انصار النائب اسامة سعد يقطعون الطريق الرئيسي في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان انصار ​التنظيم الشعبي الناصري​ قاموا بإقفال الطريق الرئيسي في صيدا عند مستديرة "الياس اليا" بالسيارات احتجاجا على منع ​القوى الامنية​ النائب ​اسامة سعد​ من دخول مخفر صيدا، حيث كان يتضامن مع موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​.

وكان انصار التنظيم الشعبي الناصري قد احتشدوا امام مركز معروف سعد الثقافي وانطلقوا في مسيرة سيارة جابت شوارع المدينة وصولا الى مستديرة اليا.