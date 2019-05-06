الناتو: نأمل في حل الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة

أعرب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، عن أمله في إيجاد حل بشأن شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، يجنب أنقرة عقوبات أمريكية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولودتشاووش أوغلو، في أنقرة، قال ستولتنبيرج: "تقلقني التبعات المحتملة لقرار (تركشا) شراء إس-400، لأن الولايات المتحدة كانت واضحة في عزمها فرض عقوبات".
وأضاف ستولتنبيرج قائلا: "آمل في إمكانية إيجاد الحل، فعلينا تفادي وضع يفرض فيه أحد الحلفاء في الناتو عقوبات على حليف آخر".
ومن المقرر أن تقتني تركيا أربع كتائب من منظومات الصواريخ الروسية المضادة للجو من نوع "إس-400"، في إطار صفقة تقدر بـ 2.5 مليار دولار.
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