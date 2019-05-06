الناتو: نأمل في حل الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة

أعرب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرج، عن أمله في إيجاد حل بشأن شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، يجنب أنقرة عقوبات أمريكية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، مولود

تشاووش أوغلو، في أنقرة، قال ستولتنبيرج: "تقلقني التبعات المحتملة لقرار (تركشا) شراء إس-400، لأن الولايات المتحدة كانت واضحة في عزمها فرض عقوبات".

وأضاف ستولتنبيرج قائلا: "آمل في إمكانية إيجاد الحل، فعلينا تفادي وضع يفرض فيه أحد الحلفاء في الناتو عقوبات على حليف آخر".

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ومن المقرر أن تقتني تركيا أربع كتائب من منظومات الصواريخ الروسية المضادة للجو من نوع "إس-400"، في إطار صفقة تقدر بـ 2.5 مليار دولار.