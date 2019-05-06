التحقيق مع شاب هتك عرض فتاة بالسعودية

تحقق دائرة العِرض والأخلاق بالنيابة العامة بمكة المكرمة مع شاب؛ أقدم على هتك عرض فتاة بعد أن قام بإيصالها بمركبته.

بعد أن أنهت إحدى الفتيات السعوديات عملها بأحد المولات قرابة منتصف الليل خرجت من المول فوجئت بسيارة تقف أمامها، ويقودها شاب سعودي، وطلب منها أن يقوم بإيصالها إلى وجهتها.

وبعد أن حددت له موقع المنزل توجه بها إلى أحد المواقع في الدائري الرابع، وتوقف في موقع منعزل، وأغلق أبواب مركبته، وقفز في المقعد الخلفي، واعتدى على الفتاة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبعد أن نفذ جريمته الشنعاء تركها في أحد المواقع، وفَّر بسيارتة لتتقدم

الفتاة بشكوى رسمية للجهات الأمنية؛ وتولى قسم شرطة الكعكية التحقيق في القضية.تمكَّن رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية من معرفة بعض أوصاف المركبة، وبالبحث والاستدلال تم رصد مركبة تنطبق عليها المواصفات؛ فجرى ضبط قائدها، وتم التحقيق معه، وبعرضه على المجني عليها تعرفت عليه من خلال طابور العرض.

وقد اتضح من خلال البحث عن سجل الجاني أن لديه سابقة مشابهة للقضية ذاتها.

