الإمارات توضح أسباب وفاة المسجونة المريضة بالسرطان

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة الإماراتية، أحمد عبدالله الحمادي، أن المرأة المحكوم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، علياء عبد النور، المريضة بالسرطان توفيت السبت الماضي، في قسم الأورام بمستشفى توام التخصصي في أبو ظبي، نافيا بشكل قاطع "ما يتم تداوله حاليا على حسابات مشبوهة ومغرضة ومناهضة للدولة من معلومات غير صحيحة بشأن وفاتها".
النيابة الإماراتية توضح أسباب وفاة
وذكر المتحدث أن عبد النور اعتقلت في عام 2015، وصدر حكم قضائي بحقها في عام 2017، بتهم إنشاء
وتابع المسؤول أن المرأة سبق أن عولجت من سرطان الثدي في عام 2008 "على نفقة الدولة"، لكن بعد سجنها عاودتها أعراض المرض، مشيرا إلى أنها رفضت الفحص والعلاج في عيادات السجن.
وقال المتحدث إن النائب العام للدولة أمر في عام 2017، بنقل عبد النور إلى مستشفى المفرق، حيث تم تحديد نوع العلاج اللازم لها، غير أنها "رفضته وامتنعت عن تلقيه رغم مطابقته لمعايير العلاج العالمية، بل وأضربت عن الطعام عدة مرات".
وأضاف المسؤول أن المرأة نقلت لاحقا إلى الوحدة المتخصصة بعلاج الأورام في مستشفى توام لتلقي العلاج المطلوب، لافتا إلى أنها تلقت هناك "أوجه الرعاية الصحية كافة اللازمة لحالتها"، وفي كلا المستشفيين، سمح لذويها بزيارتها دون تصريح، والبقاء معها للمدة التي يرغبونها، وكانت النيابة العامة تتلقى تقارير طبية عن حالتها خلال مراحل العلاج، صدر آخرها صباح السبت، يوم وفاتها.
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