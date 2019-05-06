دعم للروهينجا وعلاج 14 ألف سوري و13 ألف سلة غذائية لتشاد واليمن

امتدت خدمات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الـ 48 ساعة الماضية لتشمل العديد من النازحين واللاجئين والفقراء في عدد من الدول، وتنوعت مساعدات المملكة ممثلة في المركز، بين السلال الغذائية والإيواء والعلاج. وسلم فريق مركز الملك سلمان، سلالا غذائية عاجلة لدعم اللاجئين الروهينجا وفقراء بنجلاديش، بحضور ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في دكا سعود القحطاني، ومدير لجنة حقوق الإنسان ببنجلاديش وعضو البرلمان إبراهيم باني، وممثلي المجتمع المدني، وعدد من وجهاء وأعيان العاصمة البنجلاديشية ولفيف من العلماء والإعلاميين.

دور إنساني

أعرب ممثل رئيسة الوزراء وزير المواصلات البنجلاديشي وعضو البرلمان محمد مجيب الحق، عن امتنانه العميق للجهود الخيّرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لعون المحتاجين حول العالم عمومًا وفي بنجلاديش خصوصًا، معبرًا عن اعتزازه بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة، ناقلاً شكر وتقدير رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد لخادم الحرمين الشريفين.

أعلى نسبة

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخدمات الطبية والعلاجية لـ 14.428 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال شهر أبريل الماضي.

وجاءت عيادات الطب العام بأعلى نسبة بعدد المراجعين حيث راجعها 4315 مريضا، تلاها مباشرة عيادات الأطفال بواقع 4018 طفلاً، كما استقبلت العيادة النسوية 1.542 مراجعة، فيما تلقى 846 لاجئا سورياً العلاج في عيادة الباطنية، و667 حالة لعيادة الأنف والأذن، وتعاملت عيادة الأسنان مع 794 حالة، وعيادة الجراحة والإجراءات مع 1.127 حالة قُدم لها العلاج المناسب، وتم تقديم اللقاحات لـِ 555 طفلا وامرأة بواقع 1.274 مصلاً، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 407 حالات.

سلال رمضانية

دشن فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع 12.400 سلة غذائية تزن 688.252 طنا في العاصمة إنجمينا بجمهورية تشاد خلال شهر رمضان المبارك، ويستفيد منها أكثر من 74400 فرد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في تشاد جميل بن عبدالرحمن ششه، ووزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني عرجون جلال خليل، وعدد من المسؤولين في جمهورية تشاد.

مديرية ميفعة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، 740 سلة غذائية، تزن 54 طنًا و760 كيلو جراما، في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، يستفيد منها 4440 فردا، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.

ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال المركز للشعب اليمني في المحافظات اليمنية كافة.

نازحون ومتضررون

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1600 كرتون من التمور للنازحين والمتضررين في قرى مديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 9.600 فرد.

ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعا.

بنجلاديش

تدشين المرحلة الأولى لدعم الروهينجا وفقراء بنجلاديش

2.700 مليون ريال

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119 ألف مستفيد

30 ألف سلة غذائية عاجلة

الزعتري بالأردن

14.428 حالة مرضية عولجت في أبريل الماضي

4.315 مريضا راجعوا الطب العام

4.018 طفلا عولجوا بالعيادات الخارجية

تشاد

12.400 سلة غذائية

688.252 طنا

اليمن

740 سلة غذائية بمحافظة شبوة

54 طنًا و760 كيلو جراما

4.440 مستفيدا

102.170 سلة تستهدف عدة محافظات يمنية

1600 كرتون تمور لمحافظة حجة

9.600 مستفيد