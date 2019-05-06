الإمارات تفرج عن زورق قطري

أفرجت دولة الإمارات، عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص هم: ملازم أول محمد حسم الهيل «قطري الجنسية»، ووكيل عريف سعيد ناصر المري «قطري الجنسية»، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي «فلسطيني الجنسية»، وجندي فايز تلكوم «هندي الجنسية». وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.



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