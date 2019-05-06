تحذير من إزالة متاريس معتصمي السودان

دعا تجمع المهنيين في السودان، أمس، جميع الثوار للحضور للقيادة العامة للجيش لحراسة الاعتصام وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس قبالة كوبري كوبر والتي هي مدخل لفض الاعتصام وتقويض الثورة.

واعتبر التجمع في تغريدة على تويتر «هذه المتاريس هي أحد أهم خطوط أمامنا تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم من أجلها»، وفق قوله.

ووافق المجلس الانتقالي، أول من أمس، على مجلسين، أحدهما مجلس «سيادة» بأغلبية مدنية والآخر مجلس «دفاع وأمن» بأغلبية عسكرية، كما يتوقع أن ينشر المجلس العسكري الانتقالي المجلس الوثيقة الدستورية المقترحة، في وقت لاحق .

من جانبه، أكد رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، أنه يرفض التصعيد ضد المجلس العسكري، لافتا إلى أنه: «علينا أن نفرغ من الفترة الانتقالية للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة».