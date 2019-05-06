مصادرة أسلحة ومتفجرات بعد مداهمة منزل بالخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» السودانية أن عناصرها صادروا أسلحة ومتفجرات خلال عملية دهم في الخرطوم في مكان قريب من تجمع آلاف المحتجين. وقالت القوة، وهي وحدة لمكافحة التمرد، إن «عملية الإغارة على منزل في حي الطائف بشرق العاصمة تقررت عقب تقارير عن نشاط غريب هناك»، مشيرة إلى أن عملية المداهمة شهدت اعتقال عدد من المتورطين بحيازة الأسلحة. وجاءت العملية في وقت يستمر فيه تجمع آلاف المحتجين خارج مقر الجيش في الخرطوم على بعد حوالي 7 كيلومترات. ويقود «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دلقو، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي تولى السلطة بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.



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