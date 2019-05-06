مصرع 14 في تحطم طائرة مكسيكية

قال مسؤول محلي بالمكسيك، إنه تم العثور على حطام طائرة بعد اختفائها في طريقها من مدينة لاس فيجاس الأميركية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك، وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع ركابها الـ14 لقوا حتفهم.

وقالت صحيفة "ريفورما" المكسيكية إن الطائرة الخاصة كانت تقل 11راكباً وطاقما من 3 أفراد.

وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية كواهويلا إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية.