قال مسؤول محلي بالمكسيك، إنه تم العثور على حطام طائرة بعد اختفائها في طريقها من مدينة لاس فيجاس الأميركية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك، وذكرت وسائل إعلام محلية أن جميع ركابها الـ14 لقوا حتفهم.
وقالت صحيفة "ريفورما" المكسيكية إن الطائرة الخاصة كانت تقل 11راكباً وطاقما من 3 أفراد.
وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية كواهويلا إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية بالولاية الحدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 14 في تحطم طائرة مكسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.