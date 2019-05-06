«الجاماينر»: «جورج تاون» منصة للدعاية القطرية المضللة

شادي صلاح الدين (لندن)

أكدت صحيفة «الجاماينر» الأميركية أن النظام القطري يستخدم الجامعات، خاصة جامعة «جورج تاون»، منصةً لزرع أكاذيبه وتضليل الرأي العام بشأن دعمه الإرهاب والتطرف، وتحالفه مع الجماعات المحظورة، خاصة جماعة «الإخوان» الإرهابية.

وأوضح تقرير للكاتب «آندرو هارود» أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر استخدمت «النسبية الفكرية» لاغتيال المخاوف من تبني قطر الأفكار المتطرفة أثناء حديثها في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون. ونقل عنها «هناك دائماً روايات وروايات مضادة وإصدارات متعددة. هذا هو السبب في أن لدينا ديانات مختلفة»، مشيراً إلى أن كلامها يحاول وضع قناع حول دورها المعلن كمعقل لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن حديث المسؤولة القطرية شهده نحو خمسين شخصاً، معظمهم من الطلاب، بجانب جون ديوك أنتوني، المدافع عن حماس ومؤسس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، ويحيى هندي، المحاضر السابق في مركز الدراسات العربية المعاصرة، ورورتشيل ديفيس مديرة مركز الدراسات، وغيرهم الذين تمحورت أهدافهم حول الدفاع عن قطر وتبرير سياساتها المثيرة للجدل بين الطلاب.

وسخر الكاتب من وصف الخاطر لقطر بأنها «منارة للحرية»، على الرغم من درجاتها وتقييماتها الضعيفة لحرية الصحافة من «مجموعة فريدوم هاوس للرقابة»، مشيراً إلى أن «الجزيرة» لا يوجد فيها تسامح، وتحمل قدراً كبيراً من التضليل في المعلومات.

واختتم الكاتب مقاله بأن مثل هؤلاء المسؤولين القطريين يحاولون اكتساب الاحترام بين الطلاب في الخارج. ومع ذلك، فإن مؤتمر الشرق الأوسط الذي عقد في فبراير الماضي حول قطر أظهر أن مثل هذا الحديث المزدوج هو الإجراء التشغيلي المعتاد لنظام يصدر الأفكار المتطرفة في جميع أنحاء العالم، ويدعم الإرهاب، ويتماشى مع دول متطرفة، وينشر هذه الأفكار عبر شبكة قنوات الجزيرة، ويدير حملات للتأثير على الإدارة الأميركية في واشنطن، مشدداً على أن مركز الدراسات العربية المعاصرة يقدم مثالاً واضحاً على استخدام الأكاديميين المتعاونين معهم لنشر الأكاذيب القطرية الخبيثة.