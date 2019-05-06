بورصة قطر تهبط 1.58%

أبوظبي (مواقع إخبارية) تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس الاثنين، بضغط تراجع 6 قطاعات، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 1.58 بالمائة ليصل إلى النقطة 10296.59، فاقداً 164.90 نقطة عن مستويات أول أمس الأحد. وتباينت التداولات أمس، إذ ارتفعت السيولة إلى 246.01 مليون ريال، مقابل 216.18 مليون ريال أول أمس، بينما تراجعت الكميات عند 8.71 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 10.77 مليون سهم. وشهدت التعاملات تراجع قطاعات البضائع، والعقارات، والتأمين، والصناعة، والبنوك، والنقل. وتصدر البضائع القطاعات المتراجعة بـ2.58 بالمائة، لهبوط 5 أسهم تقدمها وقود الأكثر انخفاضاً بـ3.87 بالمائة، كما انخفض البنوك 1.72 بالمائة، لتراجع عدة أسهم أبرزها الوطني بـ2.30 بالمائة.

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