المعارضة التركية: إعادة انتخابات اسطنبول دليل على دكتاتورية كاملة

قال حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، الإثنين، إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول "دكتاتورية صريحة".

تأتي هذه التصريحات بعد أن قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على "تويتر"، إن "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة".

بدوره، وصف رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو قرار إبطال فوزه وإعادة الانتخابات بـ"الخيانة".

جاء القرار بعد قبول مجلس الانتخابات طعناً تقدّم به مرشّح حزب العدالة والتنمية الحاكم منافس إمام أوغلو.

وقال إمام أوغلو إنّ "أولئك الذين يتّخذون قرارات في هذا البلد ربّما وقعوا (...) في الخيانة. ولكنّنا لن نستسلم أبداً، احتفظوا بالأمل".

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وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد طالب بإعادة التصويت في قرار أضر بالليرة وأثار اتهامات بوجود تضارب في المصالح.

وفاز حزب الشعب الجمهوري في التصويت الأصلي يوم 31 مارس الماضي برئاسة بلدية اسطنبول كبرى مدن البلاد بفارق ضئيل.

وكانت الهزيمة خسارة صادمة للرئيس أردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية المدينة في التسعينيات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت، وهي أول اختبار انتخابي له منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود.

وتراجعت الليرة التركية بعدما نشر رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية لدى المجلس قرار إعادة انتخابات اسطنبول على "تويتر".

ولم يتضح بعد كيف سيرد حزب الشعب وأنصاره على قرار إعادة التصويت خاصة في ظل شكوك بشأن استقلال المجلس الأعلى للانتخابات عن الحزب الحاكم الذي ركز السلطة خلال السنوات الأخيرة في مؤسسة الرئاسة.