14 قتيلاً في تحطم طائرة أثناء رحلة من لاس فيجاس إلى المكسيك

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية محلية أن 14 شخصاً لقوا حتفهم في تحطم طائرة كانت خاصة تقوم برحلة بين مدينتي لاس فيجاس الأميركية ومونتيري في شمال المكسيك.

وقالت صحيفة "ريفورما" المكسيكية إن الطائرة كانت تقل 11 راكباً وطاقماً من ثلاثة أفراد.

وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية كواهويلا إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية في الولاية الحدودية.

اقرأ أيضاً... فقدان طائرة أثناء رحلة من الولايات المتحدة إلى المكسيك

وأضاف أورتا أن المسؤولين لم يصلوا بعد لتفقد الموقع.

وقالت محطة "تليفيزا" التلفزيونية المحلية إن الطائرة الصغيرة، التي تعمل بمحركين، فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية بعد الساعة 0520 مساءً بالتوقيت المحلي (2220 بتوقيت جرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة.