اخبار العالم

14 قتيلاً في تحطم طائرة أثناء رحلة من لاس فيجاس إلى المكسيك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت وسائل إعلام مكسيكية محلية أن 14 شخصاً لقوا حتفهم في تحطم طائرة كانت خاصة تقوم برحلة بين مدينتي لاس فيجاس الأميركية ومونتيري في شمال المكسيك.
وقالت صحيفة "ريفورما" المكسيكية إن الطائرة كانت تقل 11 راكباً وطاقماً من ثلاثة أفراد.
وقال فيرناندو أورتا المسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية كواهويلا إنه تم العثور على حطام الطائرة بواسطة الاستطلاع الجوي على بعد نحو 208 كيلومترات شمال غربي مدينة مونكلوفا الشمالية في الولاية الحدودية.

اقرأ أيضاً... فقدان طائرة أثناء رحلة من الولايات المتحدة إلى المكسيك

وأضاف أورتا أن المسؤولين لم يصلوا بعد لتفقد الموقع.
وقالت محطة "تليفيزا" التلفزيونية المحلية إن الطائرة الصغيرة، التي تعمل بمحركين، فقدت الاتصال بالمراقبة الأرضية بعد الساعة 0520 مساءً بالتوقيت المحلي (2220 بتوقيت جرينتش) بعدما انخفض الطيار لتفادي عاصفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 قتيلاً في تحطم طائرة أثناء رحلة من لاس فيجاس إلى المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا