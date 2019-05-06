فقدان طائرة أثناء رحلة من الولايات المتحدة إلى المكسيك

قال متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية، اليوم الإثنين، إن طائرة في طريقها من مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية إلى مدينة مونتيري بشمال المكسيك لم تصل لوجهتها وفُقدت.

وأوضح المتحدث أن السلطات تبحث عن الطائرة وأنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.

وذكرت صحيفة "ريفورما" المكسيكية أن الطائرة كانت تقل 11 راكباً وطاقما من ثلاثة أفراد.