كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل توافق على إدخال 30 مليون دولار من قطر إلى حماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيصادق على دخول 30 مليون دولار لقطاع غزة، ضمن تفاهمات على التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن "نتانياهو سيصادق على إدخال 30 مليون دولار من قطر إلى قطاع غزة، في جزء من تفاهمات وقف إطلاق النار".

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ولم تعلن الفصائل الفلسطينية أو إسرائيل بنود اتفاق التهدئة، ووقف إطلاق النار الذي أُعلن فجر الإثنين، بعد تصعيد استمر 3 أيام.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أمس الأحد، إن مماطلة إسرائيل في تنفيذ استحقاقات التهدئة كانت من أسباب التصعيد في غزة.

وانتهت جولة التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، باستشهاد 28 فلسطينياً وتدمير مئات الوحدات السكنية في قطاع غزة، بعد شن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 320 غارة.