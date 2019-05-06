كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 5 حوثيين وجرح آخرون في قصف مدفعي بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 5 حوثيين مصرعهم وجرح آخرون، أمس الإثنين بقصف مدفعي في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر، محافظة البيضاء.

وقال مصدر محلي لموقع "نيوزيمن" الإخباري، إن المقاومة الشعبية بإسناد من قوات العمالقة قصفت بالهاون آليات لمليشيات الحوثي قرب موقع الإريل بمنطقة قربة مديرية الزاهر.

وأكد المصدر مصرع 5 من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح آخرين، مشيراً إلى نقل الجثث والجرحى إلى مستشفيات مدينة البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن العمليات الهجومية ضد تجمعات وآليات الميليشيات الحوثية تصاعدت أخيراً مع دخول قوات العمالقة ميدان العمليات العسكرية مستخدمة أسلحة نوعية مثل الصواريخ الحرارية التي كان لها دور فاعل في مضاعفة خسائر الحوثيين في العدد والعتاد.