الحكم السنيغالي ندياي يتهم 7 لاعبين تونسيين بالاعتداء عليه وعقوبات ثقيلة تنتظر الصفاقسي

اتهم الحكم السينيغالي ماكيت ندياي، الحكم الرئيسي لمباراة نهضة بركان والصفاقسي التونسي، 7 لاعبين من الفريق التونسي بالاعتداء عليه، بعد المباراة التي جمعت الفريق، أمس الأحد، بالملعب البلدي لبركان، برسم إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الحكم السينيغالي، دون في تقريره 7 لاعبين من الفريق التونسي، متهما إيابهم باالعتداء عليه بالضرب واللكم بعد المباراة، وعدم تقبلهم للهزيمة والإقصاء من الفريق المغربي، الذي انتصر عليهم بثلاثية نظيفة.

وأكدت المصادر نفسها، أن الاتحاد الإفريقي للعبة سيسلط عقوبات جد ثقيلة على النادي التونسي، ومجموعة من عناصره الأساسية، قد تصل إلى حد منعهم من خوض مباريات قارية لسنوات طويلة.

وتعرض الحكم السينيغالي، لاعتداء بالركل واللكم من طرف عدد من لاعبي الفريق التونسي بعد المباراة، وكادت الأمور أن تتطور لما هو أسوء لو لم يتدخل رجال الأمن.

ولم يستسغ الفريق التونسي، طريقة إقصائه من نصف نهائي المنافسة القارية، بعد أن انتصر عليه بثلاثية، محققا “ريمونتادا” تاريخية، مع العلم أن لقاء الذهاب كان قد انتهى لصالح الفريق التونسي في تونس، بثنائية.