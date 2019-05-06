بهدف رائع من كومباني.. مانشستر سيتي يحقق فوزا ثمينا وجولة وحيدة تفصله عن لقب “البريمرليغ”

عاد فريق مانشيتر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدما على منافسه على اللقب، ليفيربول، وذلك بعد أن فاز على ليستر سيتي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين، بملعب “الاتحاد”، برسم الجولة 37 وقبل الأخيرة من “البريمر ليغ”

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، على الرغم من الضغط الكبير والكلي للفريق السماوي، سيتقمص البلجيكي، فينسنت كومباني دور المهاجم، ومن قدفة قوية لا تصد ولا ترد، سيوقع هدف الانتصار، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع فريق بيب غوارديولا رصيده من النقاط إلى النقطة 95 في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفيربول، صاحب المركز الثاني، على بعد جولة وحيدة من انتهاء الدوري.