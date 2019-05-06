الخارجية الإسرائيلية: 55ألف سائح حل بإسرائيل من دول عربية وإسلامية من بينهم مغاربة

كشفت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن معطيات جديدة بخصوص قيام مغاربة برحلات سياحية إلى إسرائيل، رغم أن الرباط لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم عربي”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهي الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل زارها خلال عام 2018 عدد غير مسبوق من السياح من دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل وهي السعودية وإندونيسيا وماليزيا وتونس والمغرب والجزائر والكويت والإمارات وعمان وقطر، حيث بلغ عددهم 55 ألف سائح.
وأوضح المصدر ذاته، أن 17 ألف سائح آخرون، جاؤوا إلى إسرائيل من دول الجوار العربية، الأردن ومصر.
وتقود البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في أوربا، خاصة في فرنسا، حملات دعائية تستهدف السياح المسلمين المنحدرين من دول المغرب العربي، وعلى وجه الخصوص المغاربة والجزائريين والتونسيين، للتعريف بالوجهة السياحية الإسرائيلية، كما تستهدف الحملات الدعائية الإسرائيلية حتى الأئمة والصحافيين ورجال الأعمال والنشطاء، لاستقطابهم إلى التطبيع مع إسرائيل، في ظل تعثر قانون تجريم التطبيع في أروقة البرلمان المغربي.
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