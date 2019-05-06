المكتب التنفيذي لشبيبة الاستقلال يستأنف اجتماعه وسيارة الإسعاف تنقل عضوة للمستشفى- صور

تسبب انفجار اجتماع المكتب التنفيذي للشبيبة حزب الاستقلال، مساء اليوم الإثنين، في إقاع عدة جرحى في صفوف قيادات الشبيبة، قبل اتخاذ القيادة لقراراستئناف الاجتماع.

مصادر مطلعة أكدت لـ”اليوم 24″ أن الصراع بين أجنحة حزب الاستقلال اليوم الإثنين، أوقع عدة جرحى، فيما دخلت سيارة الإسعاف للمقر المركزي للحزب، لنقل عضوة في المكتب التنفيذي للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″ إن اجتماع اللجنة التنفيذية للشبيبة الاستقلالية اليوم الإثنين، عرف عراكا بالأيادي بين تياري الأمين العام للحزب نزار بركة، وتيار القيادي في الحزب حمدي ولد الرشيد، بعدما بدأ المكتب التنفيذي في نقاش الانتخابات المقبلة للشبيبة.

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يشار إلى أنه بعد هدوء حذر وتجاوز لأزمة رئاسة المجلس الوطني للحزب باللجوء للتوافق، عاد حزب الاستقلال لمرحلة الصراعات الداخلية، بين تيار الأمين العام للحزب نزار بركة والقيادي النافذ حمدي ولد الرشيد.

وتجدد الصراع بين بركة وولد الرشيد، خلال الأسبوع الماضي، بسبب الخلاف حول شبيبة الحزب، التي ينتظر أن تعقد مؤتمرا قريبا لتجديد هياكلها، في الوقت الذي يستعر الخلاف بين التيارين حول من سيرأسها.