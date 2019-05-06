ابتداءً من اليوم الاثنين، سيكون قراء موقع “اليوم24″، وجريدة “أخبار اليوم” مع فسحة رمضان. البرامج اليومية، ستكون متنوعة بين الحوارات، والفيديوهات، والمواد الاجتماعية، والفنية، والرياضية. في هذا الفيديو ستجدون جميع التفاصيل:

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كانت هذه تفاصيل خبر فسحة رمضان على “اليوم 24″ و”أخبار اليوم”.. تابع أهم البرامج خلال الشهر الفضيل وهذه تفاصيلها-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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