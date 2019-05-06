انت الان تتابع تفاصيل خبر حماس تتهم بيان غوتيريش حول غزة بالانحياز لدولة الاحتلال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 11:22 مساءً - اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالانحياز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال تعقيبه على التصعيد الإسرائيلي على غزة.

وقالت حماس في بيان لها: "لقد صدمنا في الحركة بالبيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة".

وأضافت: "لقد عكس البيان انحيازاً للموقف الإسرائيلي، ومساندة لموقفه العدواني"، مشيرة إلى أنه "أغفل ببيانه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال يوم الجمعة، بقتل الأطفال المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، ثم تبعها اغتيال اثنين آخرين، ما استدعى رداً لقوى المقاومة على العدوان، ولم نبادر إليه بل دفاعاً عن النفس".

كما أوضحت أنّه "تغافل ببيانه عن أن الاحتلال في عدوانه الأخير قتل 28، أغلبهم من المدنيين، وجرح أكثر من 200، وهدم أكثر من 500 منزل ومنشأة مدنية".

وأكّدت حماس أن "هذه اللغة المنحازة لصالح الاحتلال وعدوانه لا تخدم الاستقرار ووقف الحرب، ولا تساعد في لعب دور الوسيط، أو خلق البيئة المناسبة للهدوء والتحرك قدماً في هذا الوضع المعقد".

هذا وقال قال غوتيريش في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوغريك، أمس الأحد: "أدين بأقوى العبارات إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، لا سيما استهداف المراكز السكانية المدنية".

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ولم يتطرق غوتيريش إلى إدانة دولة الاحتلال وغاراتها التي أسفرت عن استشهاد 31 فلسطينياً، وإصابة 177 آخرين.

واعتبر البيان التصعيد الأخير بأنه "كان الأسوأ" منذ حرب 2014، معتبراً أن "تحسين الوضع في غزة مرهون باستمرار الهدوء".

وقال دوغريك: "لحسن الحظ، وبعد سلسلة من المشاورات مع مصر وقطر وجميع الأطراف المعنية، تمكنا من احتواء التصعيد، استناداً إلى تفاهمات بشأن الوضع الإنساني وسبل عيش الناس، وعدم العنف عند السياج الحدودي للقطاع".

وشهد قطاع غزة، منذ يوم الجمعة وحتى فجر الاثنين، تصعيداً عسكرياً، حيث شنَّ جيش الاحتلال غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، في حين أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي "إسرائيل".

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، بسبب الصواريخ الفلسطينية التي أُطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري.

وفجر الاثنين، أعلنت قناة "الأقصى" الفضائية (تابعة لحماس) توصُّل الفصائل الفلسطينية في غزة، و"إسرائيل" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وأممية، أنهى يومين من التصعيد الإسرائيلي.

