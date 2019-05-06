مذكرات اعتقال قبرصية بحق طاقم سفينة تنقيب تركية قبالة ساحلها

في السياسة 7 مايو,2019 نسخة للطباعة

واشنطن تصف خطوة أنقرة بـ(المستفزة)

اسطنبول ـ عواصم ـ وكالات: أصدرت قبرص مذكرات اعتقال دولية امس بحق طاقم سفينة تنقيب تركية عن الغاز الطبيعي في “المنطقة الاقتصادية الخاصة” بنيقوسيا. وقال وزير الخارجية القبرصي فاسيليس بالماس لمحطة أكتيف الإذاعية إن مذكرات الاعتقال صدرت لأن الطاقم كان يجري بحثا دون موافقة حكومة نيقوسيا. وحذر بالماس من “أنه من الممكن إلقاء القبض على المتورطين في أنشطة غير مشروعة” ، وقالت وزارة الخارجية إنها سوف تثير القضية في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة بعد غد الخميس المقبل.

من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو عن نية بلاده استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية، لكنه قال إن المفاوضات مع تركيا غير ممكنة “مع انتهاك السفن التركية للحقوق السيادية لجمهورية قبرص وإثارة التوتر”.

وقال برودرمو فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية إن الجانب القبرصي اليوناني يسعى إلى استئناف محادثات التسوية في حين أن تركيا تحاول تجنبها. وقال برودرومو أيضاً أن نيقوسيا تتوقع أن تقدم أنقرة أفكاراً ثانية فيما يتعلق بنيتها في الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأشار إلى أن التعامل التحكمي من قبل تركيا للقضية يؤدي إلى عزلها. وأشار إلى رضا الحكومة القبرصية عن رد فعل المفوضية الأوروبية ومصر وروسيا واليونان إزاء هذه القضية، وقال إن هناك سلسلة من التدابير الوقائية التي تنفذها الحكومة في نيقوسيا بالفعل، وهناك تدابير إضافية تضعها الحكومة في اعتبارها. وأضاف برودرومو أنه لن يكون من مصلحتنا نشر هذه الإجراءات على الملأ، وقال إن هذه الاجراءات مع الاتحاد الأوروبي ستعالج القضية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء نوايا تركيا البدء في عمليات تنقيب في منطقة تابعة لمياه قبرص. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن “هذه الخطوة بالغة الاستفزاز، وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة”. وأضافت :”نحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع كافة الأطراف على ضبط النفس في تصرفاتها”.

وتسببت هذه المسألة في تأجيج التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط. وتم تقسيم جزيرة قبرص منذ عام 1974 إلى جنوب ذي أغلبية يونانية، وهو عضو في الاتحاد الأوروبي، وشمال تركي لا تعترف بالسيادة عليه سوى أنقرة. وأعربت فيديريكا موجيريني، المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن “قلقها الشديد” إزاء اعتزام تركيا التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وتتمركز السفينة على بعد 60 كيلومترا غرب قبرص.

ودعت موجيريني أنقرة إلى “التحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة” ، والامتناع عن الأعمال غير القانونية التي سوف “يرد” عليها الاتحاد الأوروبي “بشكل مناسب وفي تضامن تام” مع قبرص.

وقالت تركيا يوم الجمعة الماضي إن أنشطتها في شرق البحر المتوسط مشروعة بموجب القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية: “نظرا لأن لدينا أطول خط ساحلي في المنطقة ، فسوف نحمي حقوقنا ومصالحنا داخل الجرف القاري”.