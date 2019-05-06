السودان: استجواب البشير في تهم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ضبط أحزمة ناسفة وأسلحة في الخرطوم

الخرطوم ـ وكالات: أعلنت النيابة العامة السودانية إجراء استجواب جديد لرئيس السودان المعزول عمر البشير. وقال النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، في بيان إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاماً للبشير تحت نص المادتين 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة التظاهرات التي نظمت بالسودان إلي “القتل العمد”, بدلا من “الوفاة في ظروف معينة”. وشهد السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي سلسلة تظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام في الخرطوم, قتل خلالها نحو “53″ متظاهرا وفق التقارير الرسمية, بينما تؤكد تقارير غير رسمية مقتل “70″ متظاهرا . على صعيد اخر أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أمس الأثنين ضبط مجموعة من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة وأجهزة التفجير عن بُعد بحي الطائف في العاصمة السودانية الخرطوم . وقال القيادي في قوات الدعم السريع جدو عبدالرحمن لوكالة السودان للأنباء “سونا ” إن “قوات الدعم السريع داهمت منزلا بحي الطائف بالخرطوم بناء على معلومات، ووجدت بداخله مجموعة من الاسلحة والذخيرة، بينها أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات أوتوماتيكية وأحزمة ناسفة بجانب وسائل اتصالات حديثة فضلا عن أجهزة خاصة للتفجير عن بُعد. وشدد جدو على ضرورة التعاون بين الأجهزة النظامية والمواطن باعتبار أن الأمن مسؤولية جماعية. من جهتها أعلنت” لجنة أطباء السودان”، اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي وحتى أمس بلغت 90 قتيلا. وقالت اللجنة في تقريرها، أمس الاثنين، إن هذا العدد موثق، وذكرت في قائمة أسماء الضحايا، الذين سقطوا في الاحتجاجات، وكان آخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي. وأشارت إلى أن هناك تعتيما وتضييقا ما زالت تمارسه “القوات الأمنية وأذيال النظام السابق”، تحول دون الحصول على تقارير الوفاة. وأوردت اللجنة في التقرير أسماء الضحايا الـ90، وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها، داعية كل من يملك معلومة عن قتيل آخر إلى تزويدها بالمعلومات.