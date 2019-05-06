مقتل 5 موظفين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان

إسلام آباد ـ د ب ا : قتل مسلحون في شمال غرب باكستان موظفا يعمل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، ليرتفع بذلك عدد الموظفين العاملين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الذين قتلوا خلال شهر إلى خمسة أشخاص. وكانت باكستان قد شهدت عنفا متجددا ضد الأشخاص ذوي الصلة بحملة مكافحة شلل الأطفال التي تديرها الأمم المتحدة. وقال المسؤول بالشرطة باخات سافي إن آخر موظف قُتل في منطقة باجاور أمس الاثنين. وتعد هذه خامسة حالة قتل ضمن موجة جديدة من العنف ضد العاملين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك وفقا لما قاله بابار بن عطا، مدير برنامج السيطرة على شلل الأطفال. ودفعت موجة العنف الأخيرة أغلبية العاملين في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال بالتهديد بمقاطعة المرحلة المقبلة من التطعيم، وذلك لما قاله أحد العاملين في مجال الصحة، رفض الكشف عن هويته.

وكانت هذه الحملة قد ساعدت باكستان في السيطرة على المرض، حيث تراجع عدد الأطفال المصابين من 304 عام 2014 إلى 12 طفلا عام 2018.ويذكر أن المسلحين قتلوا المئات من العاملين في مجال الصحة ومسؤولي الشرطة الذين يقومون بحراستهم بسبب مزاعم تدور حول أن المصل يهدف إلى إصابة الأطفال المسلمين بالعقم.