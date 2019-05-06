الجيش السوري يهاجم معاقل الإرهابيين شمال غرب البلاد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات من الجيش السوري - أرشيفية
هاجم الجيش السوري، الإثنين، معاقل هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) شمال غربي البلاد، تزامناً مع استمرار القصف الجوي والمدفعي، والذي أسفر عن سقوط 26 قتيلا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت قوات الجيش السوري نفذت هجوما بريا صباح الإثنين، استمرارا لاستهداف مواقع الجماعات المسلحة في إدلب والمناطق المحيطة بها الأسبوع الماضي.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، الإثنين، أن وحدات الجيش السوري وسعت نطاق ردها على خروقات المسلحين، ولن يقتصر الأمر فقط على الضربات الجوية والمدفعية، بل ربما يلجأ في مرحلة ما إلى عملية برية.
وبدأت قوات الجيش العربي السوري، الإثنين، عملية عسكرية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، تستهدف بعمليات مكثفة مواقع انتشار مجموعات إرهابية وخطوط إمداداتها ومحاور تحركها.
ووجهت قوات الجيش السوري في ريف حماة الشمالي ضربات بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعات وخطوط إمداد خاصة بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات المرتبطة به في قرى كفر نبودة وعابدين وكفر سجنة بريفي إدلب وحماة، بعد اعتداءات نفذتها عناصرها على مناطق آمنة.
وقبل ساعات، دمرت وحدات من الجيش السوري أوكارا ومنصات إطلاق صواريخ لإرهابيي "جبهة النصرة" في اللطامنة والزكاة والصهرية والعمقية والحواش والقرقور بريف حماة الشمالي الغربي وفي بلدتي الفطيرة واحسم بريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وكبدت الضربات المكثفة المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير منصات إطلاق قذائف وأوكار وتحصينات كانت تتخذ منها منطلقا لشن اعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة، وفقا لـ(سانا).
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