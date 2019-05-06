المعارضة التركية: إعادة انتخابات اسطنبول دليل على "الدكتاتورية"

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أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري يتحدث في اسطنبول يوم 21 ابريل 2019

قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يوم الاثنين إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول ”دكتاتورية صريحة“، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على تويتر ”من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية“.

وأضاف ”هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيا ولا شرعيا. هذه دكتاتورية صريحة“.