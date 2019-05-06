ترامب وآبي بحثا ملف كوريا الشمالية

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الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الابيض

تباحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين هاتفيا مع شينزو آبي في تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن واشنطن وطوكيو تعتزمان تنسيق جهودهما لحمل بيونغ يانغ على نزع ترسانتها النووية.

وقال ترامب إنه بحث أيضا في العلاقات التجارية مع المسؤول الياباني مشيرا على تويتر إلى أن "المحادثة كانت جيدة جدا".

وأجرى نظام كوريا الشمالية السبت تجارب لاطلاق صواريخ و"أسلحة تكتيكية موجهة" ما أثار قلقا حيال تصاعد الاستفزازات في حين أن المفاوضات حول النووي متوقفة.

وقال آبي للصحافيين بعد المحادثة إن بلديهما يسعيان إلى حمل بيونغ يانغ على نزع ترسانتها النووية كليا من شبه الجزيرة الكورية من خلال تنسيق جهودهما الثنائية "بشكل تام".

وأضاف بحسب وكالة أنباء كيودو "اتفقت مع الرئيس ترامب على كافة الأوجه للطريقة التي يجب علينا التعامل مع ملف كوريا الشمالية".

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وخلال قمة تاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة، تعهد الأخير "العمل باتجاه نزع تام للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

لكن المباحثات التي أطلقت وصلت إلى طريق مسدود منذ فشل القمة الثانية بين المسؤولين في شباط/فبراير الماضي في هانوي.

وتعود آخر تجربة صاروخية لكوريا الشمالية إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وقالت واشنطن الأحد إن عليها تحليل كافة "المعطيات" لكنها أكدت "ثقتها التامة بأنها ليست صواريخ متوسطة المدى أو بعيدة المدى أو عابرة للقارات" كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وبالتالي لا تخرق هذه التجارب اعلان كيم جونغ أون في نيسان/أبريل 2018 وقف اطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى.