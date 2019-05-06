انت الان تتابع بومبيو يقول أمريكا ترى نشاطا يشير إلى "تصعيد" محتمل من جانب إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة رصدت أنشطة إيرانية تشير إلى ”تصعيد“ محتمل وذلك بعد يوم من إعلان واشنطن أنها سترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لمواجهة ”تهديد جاد من قوات النظام الإيراني“.

وقال بومبيو للصحفيين ”ما زلنا نرى نشاطا يدفعنا للاعتقاد باحتمال وجود تصعيد، لذلك نحن نتخذ كل التحركات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية قدرتنا على ضمان توفر مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس في حال حدوث شيء فعليا“.