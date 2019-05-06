وزير الدفاع اليمني لـ”منتسبي الجيش والمقاومة”: نضالنا ضد الحوثي في رمضان “مقدس”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، الاثنين، إن مليشيا الحوثي الانقلابية تحمل مشروعا إرهابيا يخدم المشروع الإيراني.

وذكر في رسالة وجهها لمنتسبي الجيش والمقاومة الشعبية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أنه قد تبين للجميع أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا ارتكبت الجرم الأكبر في حق الشعب اليمني.

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وأضاف أن المليشيا الحوثية تحمل مشروعا إرهابيا عنصريا سلاليا مدمرا يسعى لإلغاء سيادة البلاد وكرامة مواطنيها الأحرار، بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لصالح خدمة المشروع الإيراني وقواه العابثة في المنطقة والإقليم، الأمر الذي يعطي نضال الجيش والمقاومة معاني مقدسة جديرة بالاحترام والتبجيل.

وتابع المقدشي مخاطبا الجيش والمقاومة: “أتى شهر رمضان المبارك وأنتم وشعبنا اليمني المناضل الصابر وكل قواه الوطنية الحية، تخوضون غمار معركة الشرف من أجل تجاوز بلدنا لأسوأ مرحلة في تاريخه، بظروفها السيئة التي جاءت نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وعلى آمال وأحلام المجتمع اليمني.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي صارت هي العائق الأكبر في طريق تقدمنا وتحقيق آمالنا التي كان وسيظل عنوانها الأكبر هو مخرجات الحوار الوطني الشامل ومشروع الدستور.