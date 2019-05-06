الحريري: نريد مصارحة اللبنانيين بوجود أزمة اقتصادية

جدة - عمرو شويل أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، في تصريح من قصر بعبدا بعد إجتماع عقده مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ “موقفه والرئيسين عون وبري واحد”، وقال: “نريد القيام باصلاح لمصلحة اللبنانيين وهو ليس موجهاً ضد قطاع محدد، ونريد مصارحة اللبنانيين بوجود ازمة اقتصادية”.

وأضاف: “لا يمكننا الاستمرار بطريقة الصرف التي كانت سائدة، ونحن ذاهبون الى تنظيم الامور في ادارات الدولة اذ لا يمكن ان يكون هناك العديد من المعايير. نحن بعيدون عن الافلاس لكن علينا القيام بالاصلاح ولدينا اليوم فرصة ذهبية للقيام بموازنة اصلاحية لمصلحة جميع اللبنانيين”.

Advertisements

وتابع الحريري: “كل القطاعات ستساهم في الموازنة ومن ضمنها القطاع المصرفي، وليس صحيحاً بأنّ الاصلاحات هي لمصلحة “سيدر” بل لمصلحة اللبنانيين. كما لم أفهم بعض الاضرابات الاستباقية التي حصلت وعدم القيام بالاصلاحات وانهيار البلد سيؤدي الى ضياع السلسلة وغيرها”.

واكد أنّ “للمصرف المركزي استقلالية تامة وأنه تحدث مع حاكم المصرف رياض سلامة وقلت له أن يقوم بسلسلة خاصة بمصرف لبنان”، وأضاف: “لن نمس بذوي الدخل المحدود وستلاحظون أنّ اكثر من 70 بالمئة مما يحكى عنه في الشارع غير موجود في الموازنة، ونأمل الانتهاء من الموازنة في نهاية الاسبوع”.

وتوجه الحريري الى القضاة بالقول: “الأمور لا تُحل بالاضراب والحوار لا يحصل بالضغط”.