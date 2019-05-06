المجلس العسكري يسمح بزيارة أركان البشير وأركان نظامه في السجن

أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي استعداد المجلس للسماح للصحافيين والمهتمين بحقوق الإنسان بزيارة سجن كوبر، للتأكد من وجود قيادات نظام الرئيس المخلوع البشير فيه، وفقا لموقع 24.
ونفى الكباشي وجود أي اتجاه لفض الاعتصام أمام مقر الجيش بالقوة، مؤكداً الاستعداد لتقديم أي دعم لوجستي يطلبه المعتصمون، كما أعلن قبول المجلس وساطة تقودها شخصيات وطنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية.
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