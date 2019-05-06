محافظ سقطرى يتفقد سير العمل في مكتب وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الضرائب

اطلع محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي محروس صباح اليوم على سير العمل بمكتب الخدمة المدنية والتامينات بالمحافظة. وخلال زيارته شدد المحافظ محروس على ملاحظة الدوام الرسمي والعمل على تعزيز الانضباط الوظيفي وضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية في اداء الواجب الوطني خلال شهر رمضان المبارك. واكد المحافظ محروس انه لا تهاون مع المقصرين والمفرطين بالدوام الرسمي وأنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دون استثناء. كما قام المحافظ محروس بزيارة مصلحة الضرائب بالمحافظ واستمع من مدير مكتب الضرائب خميس سليمان عن سير العمل بالمصلحة. حث محافظ محافظة سقطرى المصلحة على أهمية بذل مزيد من الجهود وتفعيل عملية تحصيل الضرائب والنزول الميداني.

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