شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ضبط أسلحة وأحزمة ناسفة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)ذكرت وكالة أنباء السودان اليوم (الاثنين)، أن القوات السودانية ضبطت أحزمة ناسفة وأسلحة مزدوة بكواتم للصوت وأجهزة تستخدم في التفجير عن بعد وهواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية، خلال مداهمة عقار في العاصمة الخرطوم.
وقالت الوكالة إن وحدة من قوات الدعم السريع شبه العسكرية نفذت المداهمة بعد أن وردت إليها معلومات بأن هناك عقاراً بمنطقة الطائف بالخرطوم به أسلحة وذخائر ومتفجرات.
ولم يتضح إن كانت الأسلحة لها صلة بأي شكل من الأشكال بالأزمة السياسية الحالية في البلاد.
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