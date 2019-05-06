شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: إعادة انتخابات اسطنبول دليل على «الدكتاتورية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)

قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم (الاثنين)، إن قرار إعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على تويتر "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف : "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة".