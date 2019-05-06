شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد 3 مناطق جديدة في حجة.. ويأسر 100 حوثي بالضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

فرضت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع «سبتمبر نت» التابع للقوات المسلحة اليمنية «إن قوات من الجيش استعادت قرى صبيا والعكاشية ومحطة الظهر وقرية القائم في مديرية عبس غربي محافظة حجة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران»، مضيفاً أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، التابعة لإيران وتدمير عربات عسكرية.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمنية تواصل التوغل في مديرية عبس، وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف الانقلابيين.

Advertisements

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني، أمس (الأحد) تقدمه ميدانياً شمال محافظة الضالع وأسره العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع «سبتمبر نت» بأن قوات الجيش اليمني أسرت أكثر من 100 عنصر من مليشيا الحوثي التابعة لإيران بينهم قيادي، إضافة إلى سيطرة القوات اليمنية على مواقع عدة بمعسكر اللواء 912 في منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، أن عشرات المليشيا قتلوا وأصيبوا في المواجهات وسط فرار جماعي لآخرين، فيما استعاد الجيش 5 عربات ومدرعة وأسلحة خلفها المتمردون.

وجاء التقدم تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات في مهمة لاستكمال عملية التحرير والتطهير الواسع لما تبقى من وجود للحوثيين في الضالع.