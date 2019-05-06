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نظام الأسد يهاجم المعارضة السورية في إدلب

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جدة - خالد شويل - رويرز (بيروت)

قال مسؤول في المعارضة السورية اليوم (الإثنين)، إن قوات النظام السوري وحلفاءه نفذوا هجمات برية على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، حيث آخر معقل للمعارضة، بعد أيام من القصف المدفعي والضربات الجوية.

وبدأ النظام المدعوم من روسيا وإيران قصفاً عنيفاً على إدلب والمناطق المحيطة بها الأسبوع الماضي، فيما تسبب في موجة نزوح من مناطق المواجهة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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