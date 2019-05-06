شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الأسد يهاجم المعارضة السورية في إدلب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويرز (بيروت)قال مسؤول في المعارضة السورية اليوم (الإثنين)، إن قوات النظام السوري وحلفاءه نفذوا هجمات برية على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، حيث آخر معقل للمعارضة، بعد أيام من القصف المدفعي والضربات الجوية.
وبدأ النظام المدعوم من روسيا وإيران قصفاً عنيفاً على إدلب والمناطق المحيطة بها الأسبوع الماضي، فيما تسبب في موجة نزوح من مناطق المواجهة.
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