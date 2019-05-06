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65 قتيلاً حصيلة التظاهرات السودانية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

قتل ما لا يقل عن تسعين شخصاً في السودان منذ بدء التظاهرات في 19 ديسمبر ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كما أعلنت لجنة أطباء السودان المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم (الإثنين).

وهذه الحصيلة أعلى من تلك التي نشرتها السلطات وتحدثت عن سقوط 65 قتيلاً حتى الآن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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