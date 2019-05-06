شكرا لقرائتكم خبر عن 65 قتيلاً حصيلة التظاهرات السودانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)قتل ما لا يقل عن تسعين شخصاً في السودان منذ بدء التظاهرات في 19 ديسمبر ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كما أعلنت لجنة أطباء السودان المرتبطة بحركة الاحتجاج، اليوم (الإثنين).
وهذه الحصيلة أعلى من تلك التي نشرتها السلطات وتحدثت عن سقوط 65 قتيلاً حتى الآن.
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