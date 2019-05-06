شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني يستنكر الصمت الدولي حيال الجرائم الحوثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

استنكر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الصمت الأممي والدولي تجاه استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تعميق المأساة الإنسانية التي تسببت فيها جراء إشعالها للحرب ضد الشعب اليمني، واستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين.

وأشار معين عبدالملك خلال لقائه اليوم (الاثنين) في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمير عبدالله، إلى أن منع ميليشيا الحوثي لفريق برنامج الغذاء العالمي منذ ثمانية أشهر من دخول مطاحن البحر الأحمر، وتعريض آلاف الاطنان من القمح للتلف تكفي لإطعام ملايين الجائعين، واستهداف المطاحن بشكل متكرر، إضافة إلى احتجاز المئات من شحنات المساعدات الإغاثية يؤكد أن هذه الميليشيا لن تتورع عن إبادة جميع اليمنيين في سبيل مشروعها الطائفي وأجنداته الإقليمية المعروفة.

من جهة ثانية أكد رئيس الوزراء اليمني حرص حكومة بلاده على تخفيف معاناة السكان في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل ذلك، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية والوطنية.

ولفت خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف وعدداً من وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية، النظر إلى أن الحكومة تتفهم معاناة أبناء شعبها والثمن الباهظ الذي دفعوه للتصدي للانقلاب وإفشال مشروعه التدميري، وما ترتكبه تلك الميليشيا الانقلابية من جرائم حرب وانتهاكات سافرة بحق المدنيين في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها.