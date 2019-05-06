الحكومة اليمنية: الحوثيون دمية في أيدي الملالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أكدت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي عقد بالعاصمة الموقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك على أهمية المضي قدما لتخليص كل أراضي الوطن من سيطرة ميليشيات الحوثي، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الإيراني من تراب موطن العروبة.

واتهم المجلس الميليشيات وداعميها باستغلال أي خطوات نحو تحقيق الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة وبدعم دولي، في إشعال وفتح جبهات حرب جديدة، عادا ذلك تأكيدا «لما طرحته الحكومة مرارا حول تهاون الميليشيات المتمردة في الرضوخ للسلام، والتأكيد على أن قرارها لم يعد بيدها بعد أن أصبحت دمية في أيدي ملالي النظام الإيراني الذين يحركونها وفقا لمصالحهم ورغباتهم في ابتزاز المجتمع الدولي محاولة للهروب من العقوبات المفروضة عليها».

واستغربت الحكومة اليمنية ما وصف بـ»الانتصارات المزعومة» التي تحاول ميليشيات الحوثي الترويج لها، وقالت إنها تندرج في إطار إيهام أتباعها الذين باتوا على يقين من اقتراب نهايتهم الحتمية ووأد مشروعهم الطائفي الفارسي إلى الأبد، وقالت إن «فقاعة الوهم الكبيرة التي تستميت الميليشيات في صناعتها ستنفجر قريبا في أوجه من يعتقدون أنهم قادرون بدعم إقليمي مشبوه على كسر إرادة وإجماع اليمنيين».

حفر الخنادق

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فيما التقى المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث بزعيم الميليشيات الانقلابية عبدالملك الحوثي، ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بهدف إقناعهما بتنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتواصل الميليشيات حفر الأنفاق وسط مدينة الحديدة وفي المطارات، وميناء الصليف، وتحشد عددا من المقاتلين بالتزامن مع مواجهات متقطعة شرق وجنوب المدينة.وأكد مصدر محلي أن الميليشيات قامت خلال الأيام الماضية بحفر عشرات الأنفاق الجديدة تحت المدرج الرئيس لمطار الحديدة، وفي ميناءي الحديدة والصليف، فضلا عن الخروقات الميدانية المتكررة للهدنة الأممية.

مواقع جديدة

ميدانيا سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع جديدة في محافظة حجة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش السيطرة على قريتي صبيا والقائم وعدد من المواقع في مديرية عبس غربي المحافظة، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، وتدمير آليات عسكرية.

وفي محافظة الجوف.. قتل عدد من ميليشيات الحوثي في كمين للجيش بوادي الوجف، التابع لمديرية خب الشعف، وأفشلت قوات الجيش تسلل الميليشيات باتجاه منطقة عقبة ثرة الاستراتيجية، وتصدت لهجوم على مواقعها في عقبة ثرة عند السلسلة الجبلية الأطول في مديرية لودر شمالي شرق محافظة أبين، جنوب اليمن.

مشاهدات يمنية