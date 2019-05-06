20 ألف سلة سعودية لأفغانستان .. ولحوم وتمور لليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 20 ألف سلة غذائية في جمهورية أفغانستان الإسلامية بقيمة مليون دولار أمريكي، ضمن مشروع إفطار الصائم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كابل جاسم الخالدي، ووزير المهاجرين الأفغاني سيد حسين عالمي بلخي، ومستشار الوزارة في الأمور الاجتماعية سباوون، وحاكم مقاطعة كابل محمد يعقوب حيدري، ومدير مكتب المركز في أفغانستان.

وقدم وزير المهاجرين الأفغاني سيد بلخي الشكر للمملكة على تنفيذها مشاريع إنسانية متعددة لصالح الشعب الأفغاني في المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية المختلفة، مستذكرا منها تنفيذ المركز مشروع إفطار الصائم لهذا العام الذي يعد مشروعا إنسانيا كبيرا، مبينا أن الشعب الأفغاني في أمس الحاجة إليه.

وسام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلة الغذائية لشهر مايو لأسر 420 يتيما ويتيمة من محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام، ووزع 2,600 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 15,600 فرد.

ووزع المركز 4,900 كرتون لحوم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في مديريتي الغيضة وحوف بمحافظة المهرة، يستفيد منها 19,600 فرد، كما وزع 2,000 كرتون لحوم على المتضررين والمحتاجين والنازحين في مديريتي الوادي وصرواح بمحافظة مأرب، يستفيد منها 8,000 فرد، و3,100 كرتون لحوم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في مديريات المسيلة وسيحوت وقشن وحصوين التابعة لمحافظة المهرة، يستفيد منها 12,400 فرد، و10,000 كرتون لحوم على النازحين من المحافظات إلى مدينة مأرب والمتضررين والمحتاجين في 8 مديريات بمحافظة مأرب، يستفيد منها 40,000 فرد.