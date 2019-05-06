غارات إسرائيل دمرت 300 منشأة و830 منزلا في غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة
قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة أمس «إن إسرائيل استهدفت 300 منشأة في القطاع خلال جولة التوتر الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام».
وذكرت في بيان صحفي أن هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية استهدفت أكثر من 300 منشأة، شملت منازل ومباني ومقرات أمنية ومؤسسات مدنية وأراضي زراعية وبنى تحتية.
وأفادت بأن أجهزتها تواصل عملها بعد انتهاء جولة التوتر الأخيرة، بحيث تعمل أطقم الدفاع المدني وشرطة هندسة المتفجرات في تفقد المناطق المستهدفة وإزالة مخلفات القصف وآثاره.
من جهتها، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة «إن عدد الوحدات السكنية المتضررة خلال جولة التوتر الأخيرة بلغ نحو 830 وحدة، وأوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت نحو 130 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما تعرضت 700 وحدة سكنية أخرى للضرر الجزئي».
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، ومنع إمكانية تجدده، وتوفير الحماية الدولية للقطاع.
حصاد غارات التوتر
31 فلسطينيا قتلوا
عشرات أصيبوا بجروح
3 أيام متواصلة من الغارات
350 هدفا قصفتها إسرائيل
انتهى أمس باتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية
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