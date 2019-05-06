استجواب البشير بتهم تمويل الإرهاب وغسل أموال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم
أعلنت النيابة العامة السودانية إجراء استجواب جديد لرئيس البلاد المعزول عمر البشير، وقال النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، في بيان «إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما للبشير تحت نص المادتين 9/8 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كل بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة التظاهرات التي نظمت بالسودان إلى «القتل العمد» بدلا من «الوفاة في ظروف معينة». وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية أمس ضبط مجموعة من الأسلحة الحديثة والأحزمة الناسفة وأجهزة التفجير عن بعد بحي الطائف في العاصمة السودانية الخرطوم.
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